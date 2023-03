Politique : Emmanuel Macron en Afrique pour “renouveler la relation”

Le président de la République se rend dans quatre pays africains pour y rencontrer les dirigeants. Christelle Meral est en direct Libreville (Gabon), première étape du voyage d’Emmanuel Macron, mercredi 1er mars.

Le Président français se rend en Afrique centrale pour un voyage de plusieurs jours. “L’objectif est de maintenir une influence alors qu’en Afrique, au Mali ou Burkina Faso par exemple, le sentiment anti-Français se développe”, analyse Christelle Meral, en direct de Libreville (Gabon), mercredi 1er mars. "La Russie avance ses pions avec les mercenaires de Wagner et la Chine gagne des parts de marché. Pour conserver une place de choix, la France veut renouveler la relation”, ajoute-t-elle.

Moins de soldats français et la restitution d’œuvres d’art pillées

Emmanuel Macron veut employer une nouvelle méthode. “Finie l’arrogance, place à l’humilité. Paris propose un partenariat renouvelé. Sur le plan militaire, il y aura une diminution du nombre de soldats français en Afrique et au niveau culturel, il y aura des restitutions d’œuvres d’art pillées pendant la période coloniale”, fait savoir la journaliste qui ajoute qu’en échange “la France veut défendre ses intérêts économiques et gagner des contrats. Mais de l’aveu même d’Emmanuel Macron, la France est au milieu du gué et n’a pas encore réussi à convaincre.”