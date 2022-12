Téléphonie : le premier SMS était envoyé il y a 30 ans

Samedi 3 décembre, cela fera 30 ans que le premier SMS a été envoyé. Malgré l’essor des réseaux sociaux, ce mode de communication est toujours très utilisé.

Le 3 décembre 1992, un nouveau mode de communication voyait le jour. C’est en effet ce jour-là que le premier SMS a été envoyé. Le créateur et premier expéditeur d'un SMS est un ingénieur anglais et il avait simplement envoyé "Joyeux Noël". "C’est le jour du dixième anniversaire où je me suis dit ‘je ne pensais pas que ce message allait devenir un tel phénomène", déclare-t-il. En 30 ans, cette manière de communiquer est devenue l’une des plus utilisées au monde.



Les réseaux sociaux en passe de détrôner le SMS ?

90 milliards de SMS ont été échangés en France en 2021. Bien que ce chiffre paraisse considérable, de nouveaux modes de communication comme les réseaux sociaux sont de plus en plus prisés par les plus jeunes. "Je n’utilise jamais les SMS", confie une riveraine qui explique préférer communiquer par les applications de messagerie instantanée présentes sur les réseaux sociaux.