Monde : éruption d’un volcan à Hawaï, déconfinement en Chine, contestation en Iran... L’actualité des dernières 24h

Le 20 Heures du vendredi 2 décembre fait le tour de l’actualité du monde en images. Au sommaire, la contestation qui ne faiblit pas en Iran et le réveil d’un volcan à Hawaï.

La Chine relâche enfin un peu la pression sur sa politique zéro covid. Certaines villes se déconfinent pas-à-pas. À Canton (Chine), les barrières qui bloquaient les immeubles sont démontées. Il est désormais possible de prendre le métro ou d’aller au restaurant, mais toujours avec un pass sanitaire.



La constatation continue en Iran

À Hawaï (États-Unis), des jets de feux de plus de 60 mètres de haut semblent inarrêtables. La lave s’écoule et s’approche de l’autoroute qui risque d’être coupée. "J’utilise cette route pour aller voir ma famille de l’autre côté de l’île, surtout pendant les vacances. Là, si je dois prendre une autre route, ça va me prendre sept heures de plus", craint une femme. En Iran, malgré la répression, les slogans sont un peu plus fort chaque jour. Vendredi 2 décembre, les manifestants scandent : "Nous combattrons, nous mourons, mais nous récupérerons l’Iran".