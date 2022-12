Dérèglement climatique : les bayous de la Louisiane en voie de disparition

C. Guttin, A. Filippi, L. Setyon, K. Sullivan Den Bergh

Dans l'État américain de la Louisiane, les marécages des bayous sont en proie à la montée des eaux. Des villages ont déjà été détruits et 350 000 personnes deviendront des réfugiés climatiques dans 50 ans.

Au Sud de la Louisiane (États-Unis), s'entrelacent la terre et la mer. Le bayou, serpent en indien, représente une immense zone marécageuse, refuge pour la faune et flore de l’État. Mais la zone de la Pointe-au-Chien est aujourd’hui en danger face à la montée des eaux. Donald Dardar fait partie des tribus qui vivent ici depuis des générations. Il a vu l’eau engloutir des pans entiers de terre. “Le bayou ici était tout petit, il n’était pas aussi large. Ce n’était pas plus large que le bateau”, se souvient-il.



350 000 personnes submergées dans l’État de Louisiane

Toutes les heures, l’eau avale l’équivalent d’un terrain de football. Il ne reste quasiment rien d’un village, dont les habitants ont dû fuir. Le long des canaux du bayou, les maisons ont été surélevées pour faire face aux inondations régulières et aux ouragans. “C’est ma maison, donc je suis prête à relever le défi. C’est d’ici que l’on vient donc on va reconstruire à la même place”, confie Jade Billiot, habitante du bayou de la Pointe-au-Chien. Elle, comme d’autres, n’envisagent pas de partir. Pourtant, beaucoup n’ont pas eu d’autre choix. D’ici 50 ans, il est estimé que 350 000 personnes en Louisiane seront submergées et deviendront des réfugiés climatiques.