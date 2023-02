Turquie : après le séisme, les survivants peinent à survivre

Après le séisme qui a secoué la région, les habitants manquent de tout. À Karamanemaras, l’épicentre, du tremblement de terre, ils partent à la recherche de nourriture, d’eau ou encore d’essence.

Le centre-ville de Karamanemaras, en Turquie, est dévasté. Les habitants cherchent désepérément de quoi boire ou se nourrir, quitte à briser des vitres. "Il est devenu quasiment impossible de trouver à manger", déplore un habitant. Dans une supérette ravagée par le séisme, il n’y a plus d’eau, ni de pain. Le responsable peut encore proposer "un peu de légumes et de fruits".

L’essence rationnée

Même situation sur la route. Les files d’attente s’allongent jour et nuit devant les stations-service de la ville. La route principale où circulent les camions-citernes a été endommagée. Lorsque les habitants parviennent à trouver de l’essence, elle est rationnée à 25 L maximum. Le séisme a transformé Karamanemaras en ville fantôme : l’électricité et le gaz ont été coupés, et des secousses se font encore ressentir.