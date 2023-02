DIRECT. Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan total dépasse les 9 500 morts, dont 2 500 en Syrie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SEISME

: Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie dépasse désormais les 9 500 morts, selon les nouveaux bilans officiels communiqués. En Turquie, 6 957 corps ont été retirés des décombres, selon l'Afad, organisme de secours turc, et 2 547 morts ont été dénombrés en Syrie, selon les autorités et les médecins.

: Avec le froid, "on doit aller plus vite" pour espérer sauver des rescapés, alerte sur franceinfo l'ambassadeur de Turquie en France. "Ce n'est pas comme le séisme de 1999 où cinq jours, six jours après le séisme, on pouvait espérer avoir des miracles, sauver des vies", se désespère Ali Onaner.





: Les 73 Français de la sécurité civile ont commencé leur intervention en Turquie après le tremblement de terre. Ces militaires se sont relayés toute la nuit pour aider les secouristes sur place dans la ville d'Osmaniye. Reportage.









(MARIE PIERRE VEROT / RADIOFRANCE / FRANCEINFO)



: Cette nuit les secouristes de la sécurité civile se sont relayés pour trouver des survivants sous les décombres. Dans cet immeuble effondré, 32 personnes sont toujours portées disparues. @franceinfo @franceinfoplus #Turquie #TurkeyQuake https://t.co/EdvEIz1hWv



: Le bilan cumulé du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie dépasse désormais les 8 700 morts, selon de nouveaux bilans officiels. Sur le terrain, les secours poursuivent leurs efforts pour retrouver des survivants, comme le montre l'un de nos journalistes sur place.

: #Turkey - Mesut Hancer holds the hand of his 15-year-old daughter Irmak, who died in the earthquake in Kahramanmaras.📷 @AdemAltan3 #AFP https://t.co/69ipyEOcJD



















: L'AFP publie sur Twitter une série de trois photos racontant à elles seules l'horreur du séisme en Turquie et en Syrie. Mesut Hancer tient la main de sa fille de 15 ans, morte lors du tremblement de terre, à Kahramanmaras (Turquie).

: Le bilan du séisme ne cesse de s'alourdir. Il dépasse désormais les 8 300 morts en Turquie et en Syrie. L'aide internationale a commencé à arriver en Turquie où un deuil national a été décrété pour sept jours. Le décompte des morts s'y établit pour le moment à 5 894. Il s'agit d'ores et déjà du pire bilan que la Turquie ait connu depuis 1999, lorsque 17 000 personnes avaient péri, dont un millier à Istanbul.

: A l'aéroport turc de Gaziantep, près de l'épicentre du séisme, des survivants désespérés croisent des centaines de sauveteurs internationaux. Les uns y trouvent refuge, les autres viennent secourir les sinistrés encore bloqués sous les décombres. Une centaine de personnes, enveloppées dans des couvertures, dorment ainsi dans le salon VIP de l'aéroport, habituellement utilisé pour accueillir les célébrités turques.











(Hakan Burak Altunoz / ANADOLU AGENCY / AFP)