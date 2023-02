Saint-Valentin : des amoureux du monde entier viennent dans ce village de l’Indre

À quelques jours de la Saint-Valentin, le 13h continue son périple pour vous faire découvrir ces villes très romantiques. Mercredi 8 février, direction le Berry, dans le petit village de Saint-Valentin, le seul en France à porter le nom du saint patron des amoureux.

Sur l’autoroute des sentiments, il est l’étape incontournable des gens qui s’aiment. À Saint-Valentin (Indre), l’amour s’affiche en grand, au coin de chaque rue, dans le secret de chaque alcôve. Ce petit village recueille les mots doux des amoureux du monde entier, qui viennent y accrocher leur vœu, celui d’un amour qui dure. À Saint-Valentin, il y en a un qui célèbre l’amour depuis 40 ans, monsieur le maire.

Le jour J, c'est l'effervescence depuis 30 ans

Un jeune couple aimerait bien se marier ici, mais pas facile lorsqu’on n’habite pas la commune. Alors en plus des mariages, Pierre Rousseau a inventé une cérémonie : le diplôme d’amour du village. Une manière de marquer le coup en attendant le grand jour. Le 14 février dans le village, c’est l’effervescence, depuis 30 ans. D’année en année, la fête attire de plus en plus de monde, alors Saint-Valentin s’active. À la boutique du village, quantité d’objets seront vendus ce jour-là : dés à coudre, vases, cartes postales et même médailles.