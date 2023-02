Séisme en Turquie : les sauveteurs sont à pied d’œuvre pour secourir les rescapés

En Turquie et en Syrie, le bilan continue de s'alourdir après le séisme qui a secoué la région. On compte désormais plus de 11 200 morts. Les secours travaillent jour et nuit pour sortir les habitants coincés sous les décombres.

La ville d’Hatay (Turquie) a été particulièrement touchée par le séisme qui a fait 11 2000 morts en Turquie et en Syrie. Les sauveteurs sont encore à pied d’œuvre, mercredi 8 février 2023, pour dégager des survivants, sous les décombres. "On n’arrête pas. Il y en a d’autres, ça va prendre du temps mais on va les sauver", assure un secouriste tuque. Entre les immeubles, le béton est éventré par la secousse. Sur les étages, on retrouve des groupes de secouristes. Des fortunes diverses "Il y a un enfant là-dessous", indique une secouriste. Un petit garçon est sorti de sous les décombres. Le père est écarté du lieu, car l’enfant n’a pas survécu. C’est donc un corps sans vie que les sauveteurs transportent, afin de le rendre à sa famille. Une jeune femme a quant à elle eu plus de chance. Toute sa famille est saine et sauve et, elle, n’a qu’une jambe cassée.