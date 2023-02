Un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter a touché, lundi, le sud de la Turquie et la Syrie. Les habitants découvrent les dégâts impressionnants de ce violent tremblement de terre survenu peu après 4 heures du matin. Un retraité témoigne sur franceinfo.

Un paysage de désolation. Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant des centaines de victimes dans les deux pays et de très importants dégâts, selon des premiers bilans toujours provisoires. Des bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes du sud-est de la Turquie, selon les images diffusées par les médias turcs, laissant redouter un bilan beaucoup plus lourd. Les secouristes turcs et la défense civile ainsi que les pompiers syriens étaient à l'œuvre lundi matin pour tenter d'extraire d'éventuelles victimes des décombres, selon les médias locaux.

Ahmet Adjart habite à Diyarbakir, grande ville du sud-est du pays. Ce retraité a été un témoin direct du terrible tremblement de terre. "C'était très fort, explique choqué Ahmet Ajdart. J'en ai vécu un certain nombre de séismes, mais, cette fois, c'est très fort." Visiblement encore sous le choc, le retraité francophone poursuit : "J'ai couru dans un couloir pour me mettre à l'abri. Mais je ne pouvais pas marcher, j'ai failli tomber... Les murs ont commencé à craquer, les joints de la salle de bain se sont fissurés."

Un appel à l'aide à la communauté internationale

En Turquie et en Syrie, de nombreux immeubles se sont effondrés tels des châteaux de cartes. "Ça a duré plus de 30 secondes, note Ahmet Adjart. On sent encore de nouvelles répliques, mais c'est beaucoup plus faible maintenant." Selon l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes, cinquante répliques ont été enregistrées en Turquie.

Ce lundi matin, les secours sont à pied d'œuvre pour porter main forte aux rescapés, mais le bilan risque d'être lourd. "C'est une catastrophe énorme, soupire Ahmed Adjart. Déjà à Diyarbakir il y a plusieurs bâtiments écroulés et il y a beaucoup de morts." Ce tremblement de terre a été ressenti dans tout le sud-est du pays, a également été perçu au Liban et à Chypre. La Turquie a lancé un appel à l'aide international. Sur place, les habitants s'organisent pour sortir les éventuels rescapés des décombres. "Les gens appellent au secours. Il y a déjà des appels sur les réseaux sociaux qui donnent des adresses d'immeubles détruits à des endroits précis."

Selon l'institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 04H17 locales (01H17 GMT), à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres. L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras, à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul.