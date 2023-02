Découverte : les rousquilles, douceurs catalanes

Spécialités catalanes, les rousquilles sont cuisinées depuis le 19e siècle. Les pâtissières de la Maison Roué, à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), gardent précieusement la recette de ce gâteau traditionnel.

Rond, troué au centre et recouvert de sucre glace : c’est la star des pâtisseries catalanes. La rousquille tient son origine dans les Pyrénées, au 19e siècle. Dans le petit village d’Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), la recette se transmet de mère en fille. "On va trouver des œufs, de la farine, du beurre, de la vanille, du citron, et notre petit secret", énumère Mélinda Hugot, fille de la cheffe pâtissière Anita Hugot.

Un atelier centenaire

Dans leur atelier, les rousquilles sont cuisinées depuis 1920. "La technique n’a pas changé, il faut toujours percer un trou au milieu du biscuit", explique Anita Hugot. Après avoir cuisiné et ajouté le glaçage sur les gâteaux, il est temps de les faire goûter aux touristes de passage à la station thermale du village. "C’est la première rousquille et ce ne sera pas la dernière", se délecte l’un d’eux. Un test réussi pour Mélinda Hugot, qui prendra bientôt la relève de sa mère.