"Pour que ce soit historique, il faut faire en sorte qu'on gagne !" : la Nupes, une réunion de la gauche pour la victoire

De la ferveur dans le public, mais aussi sur scène, lors de la convention de la Nupes. Jean-Luc Mélenchon termine son discours et prend longuement dans ses bras Julien Bayou, le patron des Verts, puis Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Les retrouvailles avec les socialistes sont chaleureuses. Il y a encore quelques semaines, cette image était inimaginable : les représentants des socialistes, écologistes et communistes faisant meeting commun avec les Insoumis. Le président de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, n'avait pas vu en meeting le leader insoumis depuis longtemps. "Je pense que la dernière fois que je l'ai entendu, ça devait être au Mans en 2005, se rappelle-t-il. J'ai retrouvé beaucoup de qualités, j'ai trouvé qu'il avait justement trouvé les mots pour parler à toute la gauche."

Une bonne entente qui peut surprendre. Marine Tondelier, porte parole de l'écologiste Yannick Jadot pendant la campagne qui a attaqué durement Mélenchon notamment sur l'Europe, surjoue un peu la bonne ambiance.

"On est des gens de gauche, donc on est comme ça. On est solidaires, on est dans le partage et on est des gens hyper sympa."