Finances publiques : Michel Barnier annonce une réduction des dépenses et des hausses d'impôts

Le Premier ministre a dévoilé sa feuille de route lors de son discours de politique générale, mardi 1er octobre à l'Assemblée nationale. Face à un lourd déficit et une dette colossale, Michel Barnier a indiqué vouloir réduire les dépenses, mais a également annoncé la hausse de certains impôts.

Depuis sa nomination, le Premier ministre promettait un discours de vérité sur les finances publiques, et il a tenu parole. Lors de son discours de politique générale à la tribune de l'Assemblée nationale, mardi 1er octobre, Michel Barnier a ainsi dénoncé un très lourd déficit et une dette colossale. Il compte réduire les dépenses. Le Premier ministre n'a pas donné de détails sur les baisses envisagées, mais a indiqué que ces économies sur les dépenses représenteront deux tiers de l'effort de redressement des finances publiques.



Ramener le déficit à 5% en 2025

Autre mesure pour alléger la dette et le déficit publics : la hausse de certains impôts. Le Premier ministre a ainsi annoncé "une participation au redressement collectif" des "grandes et très grandes entreprises qui réalisent des profits importants". Là encore, il n'a pas donné de précisions. Une contribution exceptionnelle pour les Français les plus fortunés est également prévue. Le Premier ministre a aussi promis de combattre les doublons, les fraudes, les abus et les rentes injustifiées. Michel Barnier espère ramener le déficit à 5% en 2025, au lieu des 6% prévus.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.