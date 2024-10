Guerre au Proche-Orient : "Personne n'imagine qu'Israël va en rester là alors qu'il est engagé dans un bras de fer avec l'Iran"

L'armée israélienne a fait état de plus d'une centaine de tirs de missiles en provenance de l'Iran. L'Iran a quant à lui confirmé avoir lancé des dizaines de missiles balistiques. Alors, est-ce un pas de plus vers l'engrenage de la guerre ? Éléments de réponses avec le journaliste Étienne Leenhardt.

Mardi 1er octobre, la capitale d'Israël a été frappée par une centaine de missiles balistiques. L'Iran a également confirmé avoir lancé des dizaines de roquettes. Dans ce contexte, un engrenage vers une guerre s'amorce-t-il ? "À l'heure où nous parlons, c'est clairement ce scénario qui se profile, même s'il est pour le moment impossible d'en connaître la durée et l'intensité", explique Étienne Leenhardt. "Le premier élément qui va être déterminant, c'est le bilan humain de ces attaques, à la fois l'attaque iranienne mais aussi l'attaque terroriste sur Tel Aviv".

Le rôle de la diplomatie

Le second élément qui pourrait être décisif dans la suite des événements est celui de la diplomatie et de son efficacité à apaiser les tensions. "Il y avait déjà eu une attaque sur Israël au mois d'avril dernier. À ce moment-là, les États-Unis et d'autres pays avaient déployé des efforts considérables pour aider Israël à défendre son territoire et pour convaincre les Israéliens de ne pas riposter", commente Étienne Leenhardt.

