Pollution automobile : WWF milite pour un abaissement du seuil de taxation des véhicules neufs à 1,3 tonne

V. Frédéric, M. Gracia, L. Gublin, M. Barrois, C. Cormery, A. Dupont, P. Brame

Les ventes de SUV ont été multipliées par 10 en 15 ans. Face à la pollution engendrée par ces véhicules, l'ONG WWF milite pour abaisser le seuil de taxation des voitures neuves à 1,3 tonne, afin de tenter de freiner les ventes. Actuellement, seuls les véhicules de plus d'1,6 tonne sont taxés.

Le SUV est devenu en 15 ans un poids lourd du marché automobile, avec des ventes multipliées par 10. Cependant, comparé à une berline ou à un monospace équivalent, les SUV pèsent en moyenne 10% plus lourd. Leurs carrosseries ont aussi 10% de plus de prise au vent, avec, au final, 15% d'émissions de CO2 supplémentaires. Alors, des associations comme WWF militent pour pénaliser davantage le poids de ces véhicules. Aujourd'hui, seules les voitures neuves de plus d'1,6 tonne sont taxées, un seuil que l'ONG voudrait baisser à 1,3 tonne pour tenter de freiner les ventes.



1,8 milliard d'euros de potentielles recettes

L'association dénonce aussi une stratégie des constructeurs, qui miseraient tout sur le SUV, quitte à faire disparaître des modèles plus vertueux des chaînes d'assemblage. Une critique balayée par les constructeurs, qui assurent répondre à la demande. Mais selon Bernard Jullien, expert automobile, ces voitures plus coûteuses à l'achat que les anciens monospaces rapporteraient surtout davantage. Selon WWF, un malus plus important sur le poids des véhicules pourrait générer 1,8 milliard d'euros de recettes supplémentaires pour l'État.

