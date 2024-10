Discours de politique générale de Michel Barnier : les annonces du Premier ministre sur la sécurité et l'immigration

Lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, mardi 1er octobre, le Premier ministre a fait une série d'annonces sur la sécurité et l'immigration, notamment le renforcement des contrôles aux frontières terrestres.

En hommage à Philippine, les députés ont observé une minute de silence à l'Assemblée nationale, mardi 1er octobre, à l'ouverture de la séance. Dans ce contexte, le Premier ministre a, sans surprise, axé son discours de politique générale sur la sécurité et l'immigration, avec d'abord le renforcement des contrôles aux frontières terrestres. Michel Barnier a également annoncé étudier un rallongement de la durée de rétention des étrangers en situation irrégulière.

Construction de nouvelles prisons

Autre piste : octroyer les visas d'abord aux pays qui acceptent de recevoir leurs ressortissants expulsés. L'objectif est de reconduire plus facilement les étrangers sous OQTF. Le Premier ministre a également annoncé vouloir travailler sur les peines de justice, pas assez appliquées selon lui. Michel Barnier a aussi promis de durcir la justice des mineurs de plus de 16 ans, avec la mise en place de comparutions immédiates, et une révision des "excuses de minorité" pour des peines plus lourdes. Par ailleurs, le gouvernement s'est engagé à construire de nouvelles prisons pour accroître les capacités d'accueil.

