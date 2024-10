Budget 2025 : "L'attitude des socialistes doit être de voter tout ce qui va dans le bon sens de la justice fiscale", estime François Hollande

François Hollande, député Parti socialiste (PS) de Corrèze et ancien président de la République, est l'invité du 20 Heures, mardi 1er octobre. Il revient notamment sur le discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale et sur le vote à venir du budget.

Le Premier ministre, Michel Barnier, a prononcé son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, mardi 1er octobre. "Michel Barnier est un homme honnête et il a essayé de présenter comme il pouvait une politique qui s'adresse à une majorité très composite. Et donc, il a envoyé des signaux très contradictoires, et à l'aile droite, voire même à l'extrême droite, et à ses partenaires de l'ancienne majorité", analyse François Hollande, député Parti socialiste (PS) de Corrèze et ancien président de la République, sur le plateau du 20 Heures. "Ce sont ces contradictions qui font qu'on ne sait pas beaucoup aujourd'hui de ce qu'il va faire demain, au-delà des intentions générales", ajoute-t-il.

Compte-t-il voter la censure ?

Après ce discours, François Hollande compte-t-il voter la censure ? "Si la censure doit être votée – c'est la semaine prochaine – ce n'est pas tant par rapport à ce qui a été annoncé (...), c'est parce que les conditions mêmes de sa nomination sont contestables", estime François Hollande. "Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est le budget : qu'est-ce qu'il va vraiment augmenter comme impôts, qu'est-ce qu'il va réduire comme dépenses ? Et là, je crois que l'attitude des socialistes, ça doit être de voter tout ce qui va dans le bon sens de la justice fiscale, de faire des propositions pour essayer d'améliorer les choses et de contester des choix s'ils vont dans le sens, hélas, de l'austérité", indique l'ancien chef de l'État.

