Funérailles de Benoit XVI : des dizaines de milliers de fidèles présents

Les obsèques de l’ancien pape Benoit XVI avaient lieu dans la matinée du 5 janvier au Vatican, sur la place Saint-Pierre. Des dizaines de milliers de fidèles étaient présents pour lui rendre un dernier hommage.

C’est une image inédite et historique. Le pape actuel, François, a la main posée sur le cercueil de son prédécesseur, Benoit XVI, pour une dernière prière. Jamais, dans l’histoire de l'Église catholique, un pape n’avait présidé les obsèques d’un autre. Près de 50 000 personnes se sont rassemblés place Saint-Pierre. "On a cette chance d’être là et de pouvoir assister à un événement extraordinaire", déclare une femme.

Benoit XVI a été inhumé en privé

Dans la foule, des banderoles s’élèvent en Allemand pour remercier celui qui était l’érudit, le cardinal Ratzinger, avant de devenir Benoit XVI, pape conservateur, le premier à avoir renoncé à son poste. Le pape François, toujours affaibli par un problème au genou, est arrivé sur le parvis en chaise roulante. Sur le simple cercueil en cyprès est posé un évangile. Benoit XVI a ensuite été inhumé en privé dans la basilique Saint-Pierre.