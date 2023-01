Grève des généralistes : en première ligne, SOS médecins récupère les patients

L’une des conséquences de la grève des médecins est que les urgentistes de SOS médecins sont totalement débordés. Les délais pour obtenir un rendez-vous s'allongent.

Depuis 7 heures, le téléphone d’un centre médical de SOS Médecins ne cesse de sonner. À chaque fois, la régulatrice donne la même réponse : "Nous sommes complètement saturés, aujourd’hui j’ai plus de rendez-vous", répond Charline Gauvin. Les rendez-vous sont pris d’assaut. 600 à 800 appels sont passés quotidiennement et près de 200 patients sont traités. Un des patients souffre du dos et a fait 30 km depuis Rennes (Ille-et-Vilaine) pour espérer voir un médecin.



Mieux accueillir les patients

Une grève qu'SOS Médecins soutient, mais qui réoriente les patients vers leurs services, déjà débordés par la triple épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite. Les soignants se sont organisés pour mieux accueillir les patients. "On fonctionne uniquement sur rendez-vous, c’est beaucoup plus fluide et ça protège aussi le médecin, le patient, c’est beaucoup plus agréable pour tout le monde", affirme Virginie Blons, vice-présidente SOS Médecin Ille-et-Vilaine.