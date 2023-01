Consommation : comment bien choisir sa galette des rois ?

Comment bien choisir sa galette cette saison ? Le vendredi 6 janvier marquera l'Épiphanie, vous allez sûrement en déguster dans les prochains jours. Mais le prix est-il toujours un critère de qualité ?

Juste après les fêtes, elle est là, en embuscade. La galette des rois, se coupe en 4, 6, 8, pour satisfaire tous les appétits, les budgets et les palais. Déclinées en boîtes en rayon, congelées, ou en vitrine des boulangers, comment bien choisir sa galette ? L'équipe de la rubrique "Derrière nos étiquettes" a mené l'enquête. Pour commencer, on a testé vos goûts. Puis direction le Val-de-Marne pour prendre un cours chez Akim Bouhadda, le champion 2023 de la galette crème d'amandes. Ici, quelle que soit sa garniture, la pâte feuilletée est travaillée six jours avant la cuisson, avec un passage au congélateur.

30 millions de galettes des rois consommées en France chaque année

"Quand vous avez une galette 4 personnes à moins de 15 euros, il y a quelque chose qui ne va pas", dit Akim Bouhadda. Les prix sont en hausse de 15 % pour faire face à l'inflation. Un budget plus conséquent qui fait que certains se tourneront donc vers la galette industrielle, moins chère, entre 2 et 10 euros. Mais même à ce prix, selon 60 Millions de consommateurs, il est possible de trouver des galettes de qualité, avec certaines précautions. En France, 30 millions de galettes de rois en moyenne sont consommées chaque année.