États-Unis : l’orientation politique est devenue un sujet sensible dans une communauté de seniors

The Villages est la plus grande communauté de retraités au monde. Située aux États-Unis, elle est le théâtre de la fracture politique que l’on observe partout ailleurs dans le pays.

À une heure de route d’Orlando, en plein centre de la Floride (États-Unis), se trouve la plus grande communauté de retraités au monde. Bâti dans les années 1970, The Villages impose à ses résidents d’avoir plus de 55 ans et une certaine vision de la politique. Diane Foley est à la tête du club des démocrates des Villages. "Ce n’est pas une bonne idée de partager nos opinions, à moins que l’on sache à qui on parle, sinon c’est la garantie d’être agressée", assure-t-elle.

Deux bords irréconciliables

The Villages compte 16 000 démocrates déclarés contre 68 0000 républicains. Les groupes d’électeurs gardent aujourd’hui leurs distances. L’orientation politique est devenue un sujet particulièrement sensible. Au point que les démocrates ont décidé de créer des groupes de parole. À l’image du pays, The Villages semble être fracturé en deux bords irréconciliables.