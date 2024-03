Ingérences russes : "Il y a une proximité idéologique" entre le RN et la Russie, souligne la députée Renaissance Anne Genetet

Cyberattaques, proximité avec le Rassemblement national… La députée Anne Genetet et l'historien militaire Guillaume Lasconjarias, invités du 19/20 info, analysent la question des ingérences russes en France.

À l'approche des élections européennes, les ingérences russes sont dans tous les esprits. Anne Genetet, députée Renaissance des Français établis à l'étranger et membre de la commission d'enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères, livre son éclairage sur le plateau du 19/20 info, mercredi 13 mars. "Il a clairement été établi qu'il y a une proximité idéologique, à une époque financière", entre le Rassemblement national et la Russie, explique l'élue, à la lumière du rapport de la commission publié en juin 2023 sur le sujet.



La Russie "instrumentalise certains partis"

Également invité mercredi, Guillaume Lasconjarias, historien militaire et professeur associé à la Sorbonne université, membre de l'Academ, l'Académie de défense de l'école militaire, ne se prononce pas sur le sujet. En revanche, il constate que "dans les stratégies de lutte mises en œuvre par la Russie, la guerre hybride est un objet". Il ajoute : "On attaque les démocraties par là où elles sont le plus fragiles, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'opinion", notant que l'on "instrumentalise certains partis par cette proximité idéologique", que partage le RN avec le régime Russe.