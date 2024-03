Étudiante juive refusée dans un amphithéâtre : "Cette personne nous a filmés de manière ciblée", explique un membre du Comité Palestine

Des étudiants de Sciences Po sont accusés d'antisémitisme, après qu'une jeune femme juive a été refusée d'un amphithéâtre en pleine manifestation de soutien à la Palestine.

Le conflit au Proche-Orient cristallise les tensions. Mardi 12 mars, des échauffourées ont eu lieu lors d'une manifestation d'étudiants défendant la cause palestinienne à Sciences Po Paris. Les mobilisés ont bloqué l'accès à un amphithéâtre, empêchant une jeune femme d'y entrer en raison, selon elle, de sa judéité. Invité du 19/20 info mercredi 13 mars, Hicham, étudiant et membre du Comité Palestine, à l'origine de la mobilisation de mardi matin, conteste les accusations d'antisémitisme.



"Des gens filment les gens qui s'engagent pour la Palestine"

"Hier, c'était la journée européenne contre le génocide et contre le scolasticide à Gaza", précise-t-il, assurant que les "quatre heures de conférence" données par le Comité à cette occasion étaient "ouvertes à tous et toutes". Et d'évoquer l'incident : "Il y a un climat à Sciences Po où des gens filment les gens qui s'engagent pour la Palestine (...) il y a une personne, on savait, on a reconnu son visage, elle nous a filmés à plusieurs reprises de manière ciblée, de manière individuelle, on lui a demandé de ne pas rentrer", admet le jeune homme. "Il n'y a jamais eu d'autres phrases prononcées" assure Hicham, ajoutant que "d'autres personnes de son groupe étaient présentes à l'intérieur de la salle".