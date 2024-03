Guerre en Ukraine : quand Valérie Hayer fait référence aux accords de Munich en parlant de Marine de Le Pen

Lors d’un meeting tenu le 9 mars, la tête de liste de Renaissance, Valérie Hayer, a comparé Marine Le Pen avec Edouard Daladier, président français signataire des accords de Munich en 1938.

En pleine campagne des européennes, la tête de liste de Renaissance, Valérie Hayer a affirmé lors d’un meeting le 9 mars : "Hier, Daladier et Chamberlain, aujourd’hui Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938." Valérie Hayer compare donc Marine Le Pen à Edouard Daladier, le président français du conseil en 1938. La phase a fait grincer des dents. Pour comprendre la polémique, il faut replonger plus de 85 ans en arrière.

Les accords de Munich

Edouard Daladier était alors une figure de la gauche radicale populaire, bien loin de l’extrême droite de Marine Le Pen. Neville Chamberlain était le Premier ministre britannique. En 1938, Hitler, au pouvoir en Allemagne, se fait de plus en plus menaçant. Il souhaite annexer les Sudètes, un territoire tchèque. Il promet en échange la paix. Chamberlain et Daladier vont accepter. Ils signent alors les accords de Munich les 29 et 30 septembre, 1938. D’après l’historienne Isabelle Davion, la comparaison ne tient pas avec ce qui se joue actuellement avec la Russie.