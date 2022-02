En Ukraine, la population se prépare à l'éventualité de bombardements

D. Olliéric, C. Kenck, L. Lavielle, I. Rodneva

Tandis que le Kremlin affirme que ses troupes ont commencé à se retirer de la frontière ukrainienne, l'OTAN et l'Ukraine en attendent la preuve. Une situation qui inquiète la population ukrainienne.

C'est l'image que la Russie veut montrer au monde - celle des chars et des militaires qui repartent vers leurs garnisons. Mais les Russes peinent à convaincre l'OTAN, qui ne constate aucune désescalade et soupçonne que la Russie ne renforce ses positions. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'affiche de son côté en chef de guerre au plus près de ses troupes.

5 000 abris anti-bombes sont prévus

À Kiev, la population ne croit pas que la Russie se retire. Cette habitante va même jusqu'à penser que la guerre est une issue inéluctable à cette crise. Pour protéger la population, pas moins de 5 000 abris anti-bombes sont prévus, dont celui de la gare centrale, qui peut accueillir jusqu'à 2 000 personnes. Un bunker aux parfums de guerre froide, avec ses recoins, ses mystères, son décor figé. Et pour cause : cet abri a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. En cas de bombardements, les 47 stations de métro pourront également servir de refuge.