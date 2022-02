De premières restrictions sanitaires levées, bientôt la fin du masque en intérieur ?

"Il y a une espèce d'immédiateté, on peut aller très vite ou rester, mais on a le choix", s'enthousiasme cette cliente en train de boire son café au comptoir. Avec la levée des restrictions sanitaires, cet homme a pu retrouver ses habitudes : "On est quand même mieux au bar, il y a tous les copains qui passent, tout le monde se retrouve le long d'un comptoir".

Plus de masque en intérieur à la mi-mars ?

Au cinéma également, pop-corn, confiseries et boissons sont de nouveaux autorisés après un mois et demi d'interdiction. Mercredi 16 février marquait aussi la réouverture des discothèques. À compter du 28 février, les danseurs pourront même y abandonner leurs masques. Plus largement, la fin de son port dans les endroits clos se précise, avec la mi-mars comme objectif. Une nouvelle qui réjouit les salariés travaillant dans des bureaux.