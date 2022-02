Le prince Andrew a conclu un accord de 14 millions d’euros afin d’éviter un procès aux États-Unis

Pour le prince Andrew, le prix du silence s’élève à 14 millions d’euros. Et les médias britanniques s’en sont donnés à cœur joie. C’est "L’ultime disgrâce" pour le Sun qui en fait sa une, "L’humiliation" pour le Daily Mail. À 61 ans, le duc de York vient d’échapper in extremis à un procès aux États-Unis pour agression sexuelle. Dans un communiqué, les avocats du prince et de la plaignante annoncent avoir conclu un accord financier confidentiel, pour elle et son association.

Éviter un procès embarrassant

Selon certains médias, la somme avoisine les 14 millions d’euros. Le prince aurait vendu son luxueux chalet en Suisse pour parvenir à honorer une partie de sa dette. "Nous savons que dans les prochaines semaines le prince Andrew aurait été obligé de répondre aux questions de la justice. Ce qui signifie qu’il aurait été obligé de se confronter aux documents, aux témoignages, en répondant aux questions par oral et par écrit, et ça il n’en voulait pas", analyse l’ancienne procureure Wendy Murphy. Virginia Giuffre accusait le prince Andrew de l’avoir agressée à trois reprises en 2001, alors qu’elle n’avait que 17 ans.