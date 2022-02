Mali : vers un départ des troupes françaises, quel bilan tirer ?

Alors que la France s'apprête à retirer ses troupes du Mali, l'ancien ambassadeur français au Mali, Nicolas Normand, rappelle qu'en 2013, "l'armée française est arrivée à l'invitation des autorités maliennes dans une situation d'extrême urgence, lorsque les djihadistes qui occupaient déjà tout le nord du Mali sont descendus vers le sud et ont menacé Bamako". Le président de l'époque, François Hollande, avait décidé de prolonger cette opération après la réunification du pays.

"C'était une mission impossible"

"Il a pris la décision de pourchasser les djihadistes qui s'étaient dispersés après l'opération Serval. Or c'était une mission impossible, en réalité", poursuit l'ancien diplomate, convaincu qu'il aurait été plus sage de se retirer à ce moment-là, tout en apportant un soutien en deuxième ligne à l'armée malienne. "On pouvait peut-être rester trois ans, mais au-delà de trois ans, une armée étrangère est forcément ressentie comme une armée d'occupation, encore plus quand il s'agit de l'ancienne puissance coloniale", estime-t-il.