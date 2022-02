Crises : les métropoles face au dérèglement climatique

Comment réinventer les métropoles face aux crises ? "On va vivre le dérèglement climatique. On va vivre des chocs à l’échelle de tous les territoires. Que ça soit des villes côtières ou des métropoles", entame Ludovic Faytre. Géographe urbaniste à l’Institut Paris Région, il a réalisé un état des lieux qui estime à 1,6 milliard le nombre d’habitants menacés par la montée des eaux à l’échelle mondiale.

Accepter et comprendre les vulnérabilités

Mais comment coexister avec ces nouveaux enjeux climatiques dans le futur ? Beaucoup de pays déjà impactés se posent cette question et tente d’y répondre. "On ne les anticipe sûrement pas assez", selon le géographe présent sur le plateau du 23h du mercredi 16 février. "C’est aussi des questions autour des réseaux d’interdépendance", poursuit-il. Enfin, pour pouvoir progresser, il faudra "accepter et comprendre nos vulnérabilités", afin de pouvoir "engager des actions de résilience", conclut-il.