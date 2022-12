Royaume-Uni : un Boxing Day mêlé à une grève

Lundi 26 décembre, jour férié au Royaume-Uni, marque le début du Boxing Day, le coup d'envoi d'une semaine de soldes.

Cette année, avec la très forte inflation outre-Manche et les mouvements sociaux actuels, le Boxing Day du lundi 26 décembre est un peu particulier au Royaume-Uni. "Parmi les nombreux mouvements de grève qui sévissent actuellement à travers le pays, celle des cheminots pourrait bien affecter cette journée de shopping", rapporte la journaliste Julie Vitaline, en duplex depuis Londres (Royaume-Uni). "Aucun train en circulation et les transports en commun sont au ralenti", ajoute-t-elle.



Un niveau record depuis 40 ans

"Les plus déterminés devront donc prendre la voiture et affronter les embouteillages", détaille Julie Vitaline. Il n’y a pas d’Eurostar non plus, ce qui empêchera peut-être certains Français, qui souhaitaient profiter des soldes exceptionnelles, de se rendre au Royaume-Uni. "Beaucoup d’Anglais semblent avoir choisi de faire l’impasse sur ces soldes. La crise du coût de la vie pèse sur le pouvoir d’achat des habitants, avec une inflation qui frôle désormais les 11% et qui pourrait prochainement atteindre un niveau record depuis 40 ans", détaille la journaliste.