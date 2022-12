États-Unis : la tempête hivernale mortelle continue de faire des dégâts

Une tempête hivernale majeure continue de balayer les États-Unis, lundi 26 décembre. Elle a déjà fait au moins 32 morts, et des dizaines de milliers d'Américains se retrouvent privés de courant.

À Buffalo (États-Unis), dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 décembre, des vents puissants ont balayé les rues. Un météorologue, spécialiste des températures extrêmes, a filmé la scène ; il n'en revenait pas. "Une énorme tempête, une des plus violentes et des plus intenses que j'ai eue à couvrir (...). On arrive à peine à voir, on perd même nos sensations", a-t-il affirmé dans sa vidéo.

Des dégâts matériels dans tout le comté

Lundi matin, il était difficile de se frayer un chemin vers la sortie de sa maison. Certains habitants se sont même réveillés ensevelis. Jusqu'à trois mètres de neige ont été constatés par endroits. La tempête a causé des dégâts matériels dans tout le comté. Des foyers sont également privés d'électricité. En tout, 32 personnes sont mortes aux États-Unis, dont douze rien que dans l'État de New-York. Les autorités appellent désormais les habitants à rester éloignés des routes.