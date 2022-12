États-Unis : une tempête polaire paralyse le pays

Avec des températures allant jusqu’à moins 38° C dans le Montana, les États-Unis sont touchés par une tempête inédite, n’arrivant qu’une fois par génération. Le président Joe Biden a appelé à la prudence.

Un froid polaire, un vent à 80 km/h, et d’importantes chutes de neige, vendredi 23 décembre, c’est une tempête glaciale comme il n’en arrive qu’une par génération, selon les services météo américains. Dans le Colorado (États-Unis), le thermomètre a chuté de 33°C en sept heures. Des axes routiers sont impraticables et le peu de visibilité associé au verglas sur la chaussée provoquent des accidents en série.

5 500 vols annulés

"Ce n’est pas un jour de neige comme lorsque vous étiez enfants, c’est vraiment quelque chose de sérieux", dit le président Joe Biden. Cette tempête frappe 70 % des Américains, avec des températures qui descendent jusqu’à moins 38° C dans le Montana. Plusieurs aéroports sont perturbés ou paralysés, comme à New York, Denver ou Chicago, avec plus de 5 500 vols annulés. Les températures devraient remonter dès la semaine prochaine.