Noël et fêtes de fin d’année : comment se remettre d’une période d’excès alimentaire

Article rédigé par France 3 Midi-Pyrénées, F. Fernandes, G. Udron, C. Bénétreau - France 3 France Télévisions 12/13

Le réveillon de Noël est derrière nous, et celui du Nouvel An nous attend, lundi 26 décembre. Comme chaque année, on se pose tous la même question : comment se remettre de ses excès.

Courir ou marcher, c’est le maître-mot en ce moment sur les bords de Garonne à Toulouse (Haute-Garonne). Un moyen pour certains d’éliminer le surplus de calories après les excès du réveillon de Noël. "On sait qu’il y a le Nouvel An qui arrive, donc ça fait un peu une coupure", dit un habitant. "On a bien profité, et au milieu de ça on essaie de caler des balades avec les enfants, des choses un peu plus légères", ajoute une femme. Réhydrater l’organisme, se reposer

Pratiquer une activité physique est effectivement un bon moyen d’éliminer les toxines. Mais celle-ci ne doit pas être trop intensive après une période d’excès alimentaire. En ces périodes de fêtes, il y a aussi ceux qui préfèrent profiter, avant de penser à la cure de détox. Pour récupérer, il y a aussi des produits naturels à base de plantes. Leur avantage : faciliter la digestion et réhydrater l’organisme. Mais le principal conseil de Cécile Chabert, pharmacienne, restera de se mettre à la diète. Dernier conseil pour retrouver la forme, se reposer pour rattraper les heures de sommeil perdues pendant les fêtes.