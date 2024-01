Yémen : les États-Unis et le Royaume-Uni mènent des frappes dans l'ouest du pays contre les rebelles Houthis

Des frappes ont été menées dans l'ouest du Yémen, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 janvier, par les États-Unis et le Royaume-Uni pour cibler les rebelles Houthis. La riposte était attendue après les attaques de navires commerciaux menées par les Houthis en mer Rouge depuis un mois.

Des avions de combat britanniques de la Royal Air Force ont décollé de Chypre, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 janvier. Ils ont été rejoints par d'autres avions de l'armée américaine, qui sont partis depuis un porte-avions. Ce dispositif a été déployé pour attaquer l'ouest du Yémen. En tout, 73 raids ont été menés. Les frappes ont notamment touché la capitale Sanaa, mais aussi les villes de Sa'Dah et d'Al-Hodeïda, contrôlées par les Houthis.



Des frappes dites "défensives" par l'Otan

Depuis un mois, les Houthis, des rebelles armés, ciblent des navires commerciaux en mer Rouge. 27 attaques ont été comptabilisées au total. Des attaques réalisées, selon eux, en soutien aux Palestiniens et contre Israël. "Nos frappes ciblaient spécifiquement des lieux dont nous savions qu'ils possédaient des radars, des missiles et des infrastructures de drones", a indiqué Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone. Cinq rebelles yéménites sont morts, six ont été blessés. Ces frappes sont dites "défensives" par l'Otan, et elles divisent déjà la communauté internationale.