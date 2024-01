Guerre en Ukraine : deux journalistes de France Télévisions présentes dans un hôtel de Kharkiv bombardé par la Russie

En Ukraine, les journalistes de France Télévisions Anaïs Hanquet et Valérie Lucas étaient présentes dans un hôtel de Kharkiv lorsqu'il a été bombardé par l'armée russe, dans la soirée du mercredi 10 janvier. Elles sont indemnes. Anaïs Hanquet revient sur cette soirée.

Un hôtel de Kharkiv (Ukraine) a été bombardé par l'armée russe dans la soirée du mercredi 10 janvier. Les journalistes de France Télévisions Anaïs Hanquet et Valérie Lucas s'y trouvaient. Elles sont indemnes, mais leur fixeuse a été légèrement blessée. "Au moment où on est arrivées devant nos chambres, (...) on a entendu un énorme bombardement. (...) Il y a quelques secondes de flou où on était par terre", raconte Anaïs Hanquet depuis Kharkiv.



Un second bombardement qui "a directement touché l'hôtel"



La journaliste raconte qu'il y a ensuite eu un nouveau bombardement. "J'ai senti qu'il était plus fort. Ce deuxième bombardement a directement touché l'hôtel, alors que le premier bombardement avait touché le parking. J'ai senti des morceaux de bois nous tomber dessus", se rappelle-t-elle. "On s'est relevées, on a été tout de suite chercher notre fixeuse. (...) On l'a vu arriver avec du sang au visage. Elle avait été blessée dans sa chambre d'hôtel, elle avait reçu des éclats de verre", détaille Anaïs Hanquet.