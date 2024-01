Attaques en mer Rouge : les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes contre les rebelles houthis au Yémen

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont mené, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 janvier, des frappes contre les rebelles houthis, qui menacent depuis des semaines le trafic maritime international en mer Rouge en "solidarité" avec les Palestiniens de Gaza. Ces frappes ont ciblé des sites militaires dans plusieurs villes contrôlées par les rebelles yéménites, a précisé la chaîne de télévision du groupe. Elles ont fait cinq morts et six blessés, selon un porte-parole des houthis.

Depuis les attaques du Hamas en Israël et le début de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, les houthis ont multiplié depuis la mi-novembre les attaques par missiles et par drones en mer Rouge, poussant de nombreux armateurs à contourner la zone, ce qui fait grimper les coûts et les temps de transport entre l'Europe et l'Asie. En réponse, les Etats-Unis avaient déjà déployé des navires de guerre et mis en place, en décembre, une coalition internationale pour protéger le trafic maritime dans cette zone où transite 12% du commerce mondial.

Washington défend une action "défensive"

L'opération américano-britannique a été menée "avec succès" en réponse "directe aux attaques sans précédent des houthis sur des navires internationaux en mer Rouge", a affirmé le président américain Joe Biden. Il a évoqué une action "défensive" soutenue pour protéger notamment le commerce international.

"Les actions de [vendredi] démontrent un engagement commun pour la liberté de navigation, le commerce international et la défense de la vie des marins face à des attaques illégales et injustifiables", ont déclaré les gouvernements des dix pays membres de la coalition (Australie, Bahreïn, Canada, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Royaume-Uni et Etats-Unis).

"Notre but reste la désescalade des tensions et la restauration de la stabilité en mer Rouge, ont-ils poursuivi. Mais (...) nous n'hésiterons pas à défendre des vies et à assurer la libre circulation du commerce dans l'une des voies navigables les plus importantes du monde face à des menaces persistantes."

La Russie a dénoncé, vendredi, des frappes américano-britanniques menant à "l'escalade" et ayant des "objectifs destructeurs". De son côté, la Chine s'est dite "préoccupée" par l'accroissement des tensions en mer Rouge.