Attaques des Houthis en mer Rouge : "On touche à la colonne vertébrale de la mondialisation", explique un spécialiste des enjeux maritimes

"On touche à la colonne vertébrale de la mondialisation", explique le spécialiste des enjeux maritimes Vincent Groizeleau, rédacteur en chef du site Mer et Marine, après les attaques des rebelles houthis du Yémen lundi 18 décembre. Ils affirment avoir mené des attaques contre deux navires norvégiens "liés à Israël". Le groupe pétrolier BP suspend tout transit via la mer Rouge. Plusieurs géants du transport ont également annoncé interrompre le transit via ce passage : comme l'armateur français CMA-CGM ou le taïwanais Evergreen.

Franceinfo : Est-ce que la mer Rouge est un passage important dans le transport maritime mondial ?

Vincent Groizeleau : Important et complètement stratégique ! Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on touche à la colonne vertébrale de la mondialisation. 90% à peu près des marchandises dans le monde transitent par la mer. Et la mer Rouge, c'est une des routes majeures, notamment pour les liaisons entre l'Asie et l'Europe. Pour vous donner un ordre d'idée : c'est 26 millions de conteneurs qui transitent entre l'Asie et l'Europe chaque année. Et dans ces marchandises, on va retrouver ce qu'on trouve dans votre supermarché, le bricolage, l'électroménager, les jouets de Noël, des composants dont l'industrie européenne a besoin, etc. Et donc, ces bateaux vont plus vite et s'ils passent par l'océan Indien et ensuite remontent directement vers la Méditerranée pour ensuite toucher l'Europe du Nord par le canal de Suez et donc par la mer Rouge. Et aujourd'hui effectivement, cette route, elle est complètement perturbée, donc les armateurs n'ont d'autre choix que se dérouter vers une route plus longue en contournant l'Afrique. Et ça va avoir un impact inévitablement, parce que c'est des milliers de kilomètres supplémentaires. On peut atteindre des délais qui peuvent être de près de deux semaines supplémentaires, ça va donc avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement, particulièrement sur les conteneurs. Et là, depuis aujourd'hui, on a des pétroliers.

On comprend donc le point stratégique du lieu. Est-ce qu'il est impossible de le protéger ?

Non, il faut le protéger. Mais pour ça, il faut des moyens. Les Américains sont en train, avec les autres Occidentaux, de travailler à la mise en place d'un dispositif de protection en mer Rouge. Il va y avoir des annonces très certainement sur ce sujet sous peu. Mais pour ça, il faut des bateaux. Les Américains en ont, mais pas pour tout faire. Il y a un bateau de la marine française, mais la marine française a une poignée de frégates pour faire toutes ses missions. Aujourd'hui, elle n'est pas en capacité d'en envoyer une demi-douzaine en mer Rouge pour faire la protection du trafic maritime, parce qu'il n'y en a pas assez. Donc il va falloir s'appuyer sur les Américains, sur les Britanniques, les Français, les pays riverains également, qui ont tout intérêt à protéger ce trafic maritime, je pense à l'Égypte notamment. Il va falloir mettre beaucoup de bateaux pour protéger tous ces navires. Pour vous donner un exemple, pour la seule journée de samedi [16 décembre], un seul destroyer américain a intercepté quatorze drones et missiles. C'est énorme ! Cette montée en puissance du nombre d'attaques nécessite des moyens considérables.

Techniquement, c'est compliqué de faire changer d'itinéraire à tout un tas de navires ?

Pour les navires, ce n'est pas un souci. C'est l'avantage du navire, il peut aller où il veut et profiter des mers, de la liberté de naviguer. La difficulté, c'est la logistique. Ce sont les ports qui vont devoir se reconfigurer pour recevoir les marchandises. Et ensuite, tout le post-acheminement, c'est-à-dire les camions, les trains, les vedettes et les avions fluviaux qui évacuent toutes ces marchandises. Et là, effectivement, on a certainement quelques semaines un peu compliquées en termes de logistique à venir.

Est-ce que c'est déjà arrivé, cette forme de piraterie, ces actes terroristes, sur certains navires ?

On a déjà eu des attaques en 2016 notamment, les houthis avaient fait parler d'eux en attaquant des navires en mer Rouge. Les Américains avaient répliqué en tirant des missiles de croisière sur des positions radars dans les côtes yéménites, sur des zones qui étaient tenues par les outils. Pour l'heure, les Américains n'ont pas encore répliqué parce que la situation est très sensible et le but du jeu, c'est n'est pas non plus d'aller dans une escalade, notamment parce que les houthis nous ont montré à la fin du mois de novembre qu'ils étaient capables de tirer des missiles et des drones sur l'océan Indien, donc de taper très, très loin. L'idée, ce n'est pas d'avoir l'océan Indien à feu et à sang avec des bateaux endommagés partout. Tout le monde y va donc avec beaucoup de sensibilité. La dernière fois où il y a eu un très gros problème dans le secteur, c'était la guerre Iran-Irak, à la fin des années 80, une bonne partie de la Marine nationale avait été déployée, notamment pour protéger les pétroliers dans le détroit d'Ormuz face à l'Iran, pour leur permettre de passer en toute sécurité et ne pas être attaqués.