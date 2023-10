Vrai ou faux Le Hamas et Israël ont-ils partagé de fausses images ?

Durée de la vidéo : 3 min

Le Hamas et Israël se livrent une guerre des images sur les réseaux sociaux. La journaliste Anaïs Crouts démêle le vrai du faux sur le plateau du 19/20 info, jeudi 19 octobre.

Le Hamas et Israël se livrent aussi une guerre des images. Dans plusieurs tweets officiels, Israël accuse le Hamas de mettre en scène de fausses victimes de bombardements. Une vidéo partagée par le Hamas montre des enfants amenés dans un hôpital, l'un d'eux est dans un linceul et filmé en gros plan. Son visage a un teint cireux. Pour Israël, ce cadavre serait une poupée, utilisée pour faire croire à la mort d'un enfant. Le photographe palestinien auteur de ces images dément les accusations de trucage et a fourni d'autres photos de la scène, sur lesquelles le visage du garçon est visible.

Des images qui auraient été générées avec l'intelligence artificielle

Selon un médecin légiste sollicité, ces images ont les caractéristiques d'un véritable cadavre et ne présentent pas d'incohérences. Contactée, l'ambassade d'Israël en France, qui avait affirmé qu'il s'agissait d'une poupée, maintient ses accusations, sans fournir d'indications précises. Les deux camps s'accusent de mise en scène et de manipulation. Benyamin Netanyahou avait publié des photos montrant des bébés brûlés et tués, qui auraient été assassinés par le Hamas.

Des internautes et des comptes pro-palestiniens ont affirmé que ces images avaient été générées par l'intelligence artificielle. Un logiciel, qui analyse des photos, a détecté des signes d'intelligence artificielle. "On ne tombe sur le même résultat, on s'est servi du même site avec la même photo utilisée par les internautes", indique Anaïs Crouts, journaliste à la cellule Vrai ou Faux. Ici, le logiciel dit que l'image est probablement humaine.

