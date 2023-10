Guerre entre le Hamas et Israël : Gaza attend l'aide promise par Joe Biden

Durée de la vidéo : 1 min

La population de Gaza attend l'arrivée de l'aide humanitaire promise, mercredi 18 octobre, par le président américain Joe Biden. Une vingtaine de camions devraient passer vendredi par Rafah. Assiégée depuis le 7 octobre, l'enclave palestinienne manque de tout.

Certains camions devraient bientôt pouvoir entrer dans la bande de Gaza. Ils sont coincés depuis des jours maintenant du côté égyptien du terminal de Rafah. C'est le fruit d'un accord arraché au forceps, mercredi 18 octobre, par le président américain Joe Biden à l'Égypte et surtout à Israël, qui s'opposait jusqu'à maintenant à l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. L'accord porte sur une vingtaine de camions dans un premier temps, qui devraient passer vendredi. D'après l'ONU, le territoire palestinien a besoin de 100 camions par jour pour couvrir ses besoins humanitaires.

La guerre complique l'acheminement de l'aide

La bande de Gaza, assiégée depuis le 7 octobre, manque de tout. Plus rien ne rentre : électricité, gaz, nourriture et eau potable. Les rares sources d'électricité sont des générateurs privés sur lesquels se ruent les Gazaouis pour charger leurs téléphones portables. Mais bientôt, ces générateurs ne pourront plus fonctionner, faute d'essence, qui vient elle aussi à manquer cruellement. Autre facteur qui complique l'acheminement de l'aide : la guerre et les bombardements israéliens, qui empêchent les organisations humanitaires de se déplacer en sécurité et d'atteindre les populations dans le besoin.