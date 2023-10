Iran : le prix Sakharov du Parlement européen décerné à Mahsa Amini et au mouvement "Femme. Vie. Liberté"

Durée de la vidéo : 1 min

Le prix Sakharov du Parlement européen a été décerné, jeudi 19 octobre, à Mahsa Amini et au mouvement "Femme. Vie. Liberté". Décédée le 16 septembre 2022, Mahsa Amini est le symbole de la contestation du pouvoir en place en Iran.

Elle est le visage de la contestation en Iran. Mahsa Amini est décédée le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal ajusté. Sa mort avait déclenché la révolte des Iraniennes et des Iraniens. C'est à elle et au mouvement "Femme. Vie. Liberté" qu'a été décerné le prix Sakharov du Parlement européen, jeudi 19 octobre. "Aux femmes, hommes et jeunes courageux d'Iran qui, malgré la pression croissante, mènent la campagne en faveur du changement, le Parlement européen vous entend, le monde vous voie et nous sommes avec vous", a déclaré Roberta Metsola, présidente du Parlement européen.



Une contestation réprimée dans le sang

Durant les mois qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, des manifestations de grande ampleur contre les dirigeants politiques et religieux avaient secoué le pays. Une contestation réprimée dans le sang, faisant des centaines de morts et menant à des milliers d'arrestations. Aujourd'hui, la répression a eu raison des grandes manifestations. La contestation a changé de forme. Mais malgré la protestation, l'Iran a adopté une loi durcissant encore les peines contre celles qui ne porteraient pas le voile, quatre jours après l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini.