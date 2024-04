Tourisme : à la découverte de la dune du Pilat du Japon

La dune de Tottori, au Japon, ressemble à s'y méprendre à la dune du Pilat, en Gironde. Incontournable, ce site touristique accueille un million de visiteurs chaque année.

Léchées par les vagues de la mer du Japon, les dunes de Tottori s'étendent sur 16 kilomètres de long et 2 kilomètres de large. La plus haute dune s'élève à près de 50 mètres. Au sommet, elle offre un paysage surprenant d'une étendue de sable. Pour le découvrir, il faut être prêt à fouler le sable doux et monter ses pentes raides. "Ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend quand on vient au Japon", assure un touriste.

Des dunes millénaires

Des chameaux très photographiés arpentent ce petit Sahara nippon. Des visites guidées permettent aussi de découvrir l'histoire de ces dunes millénaires. "Entre les couches de sable, nous avons trouvé de la cendre volcanique", dont certaines datent de plus de 100 000 ans, explique une guide. Selon un photographe, la dune change avec les saisons. L'hiver, de la neige recouvre parfois les dunes. Enfin, il est aussi possible de surfer sur le sable fin ou dans les airs avec du parapente. La dune de Tottori attire près d'un million de visiteurs chaque année.