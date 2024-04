Supermarchés : les dessous du succès de l'enseigne Grand Frais

L'enseigne Grand Frais est implantée un peu partout en France, et se revendique comme étant le spécialiste des produits frais. Sur des forums en ligne, beaucoup de salariés critiquent leur rythme de travail.

Des fruits et légumes lustrés, alignés à la perfection, un peu plus chers que la moyenne : c'est la marque de fabrique des supermarchés Grand Frais, avec 310 magasins en France. Quels secrets se cachent derrière ces grandes halles ? Dans un magasin Grand Frais en périphérie lyonnaise (Rhône), sur les étals, on trouve des produits venus de France, mais aussi de beaucoup plus loin. La direction assume : la provenance compte moins que la qualité et le visuel.

Certains produits plus chers que chez la concurrence

Côté prix, les équipes de France Télévisions ont comparé dix produits identiques chez Grand Frais et dans le supermarché le plus proche, un magasin Carrefour. Sur sept produits (légumes, viande, fromage ou œufs), Grand Frais est plus cher. Des tarifs justifiés, selon l'enseigne, par une qualité supérieure et un cahier des charges très exigeant avec les producteurs.

Des exigences en coulisses vécues comme une pression par certains salariés. Sur des forums en ligne, beaucoup critiquent leur rythme de travail. Des accusations d'une cadence épuisante que conteste la direction. Mais impossible pour les 10 000 salariés de négocier ensemble leurs conditions de travail. En cause : le modèle de l'enseigne, puisque chaque magasin est divisé en cinq petites entreprises indépendantes.





Chez Grand Frais, un modèle social avarié, L'Humanité, juin 2023

Les supermarchés Grand Frais perdent un procès contre leurs salariés, La Croix, janvier 2023

Marges records, hôtels, sociétés au Luxembourg : la recette des fondateurs de Grand Frais, Challenges, juillet 2023



Relevés de prix en magasin

Carlos Pichel, directeur innovation de Grand Frais / Prosol

Syndicats Sud Solidaires et CGT

Témoignages de salariés sous couvert d’anonymat