Les Japonais de plus en plus favorables à une taxe spéciale pour les touristes étrangers

Loïc Pialat et Yann Rousseau

L'été approche et avec l'effondrement du yen, les touristes sont de plus en plus nombreux au Japon. L'idée d'augmenter les prix, mais seulement pour les étrangers, fait son chemin chez les commerçants et la population.

Pour l'instant, les prix dans les restaurants, les métros ou les musées sont les mêmes pour tout le monde au Japon. Mais des études d'opinion montrent que la population ne serait pas contre une taxe spéciale pour les étrangers. La société Ponta, qui gère des services de cartes de fidélité, a interrogé ses clients pour savoir comment ils réagiraient à la mise en place éventuelle au Japon d'un système de double prix. C'est-à-dire un prix normal pour les résidents, ceux qui vivent au Japon, et un prix plus élevé pour les visiteurs venus de l'étranger. À cette question, 60% des personnes interrogées se sont déclarées favorables, ce système de double prix les séduit. Les médias nippons sont aussi allés sonder les commerçants dans des quartiers très fréquentés par les touristes étrangers et, eux aussi commencent à se déclarer très intéressés par ce concept.

Cette suggestion est conséquente à l'explosion récente du tourisme dans le pays. Longtemps, le Japon a été un pays un peu inaccessible sur le plan financier, séjourner dans le pays coûtait très cher. Mais cela a complètement changé avec l'effondrement du yen, la monnaie japonaise. Il faut réaliser qu'elle a perdu près de 40% de sa valeur en dix ans par rapport à l'euro, par exemple. Et le yen continue de baisser. Dans le même temps, les prix n'ont presque pas bougé dans le pays du fait de la stagnation. Donc, si vous arrivez de France avec vos euros, votre pouvoir d'achat s'est envolé. Vous pouvez maintenant vous régaler d'un excellent ramen pour l'équivalent d'à peine 6 euros. Et un bon plateau de sushi vous coûtera 8 euros au déjeuner. Et dans les faits, le nombre de touristes bat des records. Au mois de mars, il y a eu trois millions de visiteurs, du jamais-vu dans l'histoire du pays. Dans le lot, il y avait notamment 35 000 Français.

Mais si le tourisme étranger augmente, il reste minuscule dans l'économie japonaise où il représente moins de 2% du produit intérieur brut (PIB). Très peu de travailleurs japonais en profitent vraiment. Les visiteurs étrangers se concentrent sur très peu de sites. Et dans ces lieux, il y a un début de saturation. Pour profiter de la manne, des restaurants ont commencé à beaucoup augmenter leurs prix. Et la population locale, dont les salaires ne cessent de baisser, a parfois le sentiment de se retrouver un peu pénalisée par ce mouvement. C'est pour cette raison que l'idée d'un double prix Japonais/Etranger commence à se développer. Mais pour l'instant, très peu de commerces osent passer à ce système qui pourrait faire débat sur le plan légal.