Attaque du Hamas contre Israël : "la France, l'Europe, Israël sont attaquées par le terrorisme", affirme Manuel Valls, ancien Premier ministre

Durée de la vidéo : 6 min

En direct de Tel-Aviv, en Israël, l'ancien Premier ministre Manuel Valls évoque lundi 16 octobre, dans le 19/20 info, sa visite des kibboutz visés par l'attaque du Hamas, et réclame que les Français se montrent "solidaires" des Israéliens.

Interrogé sur sa visite des kibboutz israéliens où l'attaque du Hamas a fait de nombreuses victimes le 7 octobre dernier, Manuel Valls évoque "les témoignages terribles, au-delà de tout entendement" qu'il a reçus sur place. "On est tous bouleversés, marqués par ce qui a été un véritable pogrom", a-t-il expliqué. "La France, l'Europe, Israël sont attaquées par le terrorisme et le jihadisme, et ce sont les mêmes méthodes" employées en Israël et dans des attentats subis en France, comme au Bataclan en 2016.

Les Français doivent être "solidaires" d'Israël, réclame Manuel Valls



"Il y a une mère dont les deux enfants, sa propre mère, son mari et sa nièce sont peut-être otages à Gaza. On n'a pas seulement le sentiment de revivre le Bataclan, ou le 11 septembre 2001, eux ont le sentiment de revivre ce que leur racontait leurs grands-parents sur ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale", a-t-il poursuivi. Il a appelé les Français à être "solidaires" d'Israël et des familles franco-israéliennes touchées.