Législatives en Pologne : victoire de l’opposition pro-européenne

Une nouvelle ère débute en Pologne, après la victoire de l’opposition pro-européenne. Les résultats partiels publiés lundi 16 octobre le confirment.

Un vent nouveau souffle sur la Pologne. A la tête de la coalition pro-européenne, Donald Tusk savoure sa victoire aux élections législatives et la possible chute du gouvernement nationaliste au pouvoir : “La Pologne a gagné, la démocratie a gagné. Nous les avons chassés du pouvoir. Ce résultat peut se révéler encore meilleur. Mais déjà aujourd’hui, on peut l’annoncer : c’est la fin de ce mauvais moment”, a-t-il dit dans un discours.

Une coalition populiste encore importante au Parlement

Reste encore aux trois formations politiques du centre et de gauche à former un gouvernement, mais les responsables ont d’ores et déjà déclaré leur bonne volonté. La coalition populiste reste toutefois importante au Parlement, avec 200 sièges sur 460. Parmi les mesures annoncées par la coalition victorieuse, la libéralisation du droit à l’avortement, et le rétablissement de bonnes relations avec l’Union Européenne.