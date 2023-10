Guerre Israël-Hamas : l’offensive terrestre d’Israël se prépare

Durée de la vidéo : 1 min

Dans la guerre entre Israël et le Hamas, aucune trêve n’est observée lundi 16 octobre, malgré les nombreux appels en ce sens. Au contraire, Israël a de nouveau bombardé le point de passage de Rafah, situé à la frontière entre la bande de Gaza et l’Egypte.

Vu du ciel, le nord de Gaza n’est plus qu’un champ de ruines. Plus d’un million d’habitants ont fui vers le Sud, lui aussi bombardé. Depuis hier, Rafah est pilonnée. A Gaza, on dénombre désormais plus de 2 700 victimes suite aux bombardements. "Mon frère et ses trois enfants sont morts lorsqu’ils ont frappé la maison. Sans aucune raison. Ils pensaient qu’ils étaient en sécurité", déplore un habitant.

L’offensive terrestre d’Israël se prépare

Autour de Gaza, Israël continue de préparer son offensive terrestre. Mais l’armée est aussi engagée sur un deuxième front à la frontière libanaise. Depuis plusieurs jours, les affrontements avec le Hezbollah s’intensifient. Hier, le ministre des Affaires étrangères iranien a rencontré le chef du Hamas au Qatar. L’Iran joue un rôle déterminant dans ce conflit. Le déclenchement de l’opération militaire terrestre d’Israël pourrait donc être lourd de conséquences pour le Proche-Orient.