Guerre entre Hamas et Israël : les militaires israéliens "sont prêts à aller attaquer les terroristes"

Durée de la vidéo : 6 min

Les forces armées israéliennes se prépareraient à une offensive terrestre sur la bande de Gaza. Qu’en est-il ? On fait le point avec le général Dominique Delort, ancien chef du centre opérationnel interarmées, présent sur le plateau du 19/20 info, lundi 16 octobre.

Lundi 16 octobre, Tsahal poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza et se préparerait à une offensive terrestre. Présent sur le plateau du 19/20 info, le général Dominique Delort, ancien chef du centre opérationnel interarmées, introduit : "On imagine mal que dans huit jours, on dise aux gens de rentrer chez eux avec la perspective d’une nouvelle attaque du Hamas dans deux ou six mois. Le choc est très grand. 1 300, 1 400 morts, c’est comme si on en avait plus de 10 000. […] Il ne faut pas oublier le rapport des échelles démographiques."



Vers une "montée aux extrêmes"

Il explique que ces forces "sont prêtes à aller attaquer les terroristes". Le général rappelle que l’armée ne vise pas "les Palestiniens", mais bien "le Hamas" qu’ils "cherchent à détruire". Interrogé sur le risque d’un embrasement régional, il répond : "Ce risque est possible. Tout dépend comment la rue arabe va être gérée par les responsables politiques de chaque pays. Ils ont tous en tête la possibilité d’un embrasement complet." Selon ce spécialiste, "il est évident que les autorités américaines vont faire le tour de toutes les capitales arabes pour essayer de donner du courage aux autorités locales" pour prévenir des débordements. Cependant, le général Dominique Delort juge que "la montée aux extrêmes est possible".