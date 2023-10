Vrai ou faux Guerre Israël-Hamas : des vidéos détournées pour diffuser de fausses informations ?

France 3

Dans la guerre entre Israël et le Hamas, aucune trêve n’est observée lundi 16 octobre, et Israël a de nouveau bombardé le point de passage de Rafah, situé à la frontière entre la bande de Gaza et l’Egypte. Ce point de passage est-il le seul pour les Gazaouis qui tentent de s’enfuir et pour amener de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza ? Eléments de réponse.

Le point de passage de Rafah, situé à la frontière entre la bande de Gaza et l’Egypte, est pour le moment fermé. Mais sur les réseaux sociaux, on retrouve des images de convois avec des camions à perte de vue, là pour apporter de l’aide. En réalité, cette vidéo date de 2021. Dans une autre vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir des Egyptiens civils qui traverseraient la frontière pour venir en aide aux Gazaouis. Mais attention : cette vidéo date du mois d’août dernier… bien avant le début des dernières attaques du Hamas contre Israël. Ce serait en réalité des passeurs entre la Libye et l’Egypte. Des tentatives de minimiser les victimes Certains tweets pro-Israël accusent les Palestiniens de transporter de faux cadavres. Cette vidéo date en réalité du confinement pendant le Covid-19. Des jeunes tentaient de faire croire à de fausses funérailles afin de contourner les interdictions de sortie. Ces accusations de mises en scènes se retrouvent côté israélien comme palestinien.