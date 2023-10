Pologne : "On va avoir des relations plus apaisées" avec le pays, assure Pascale Joannin, la directrice générale de la Fondation Robert Schuman

Durée de la vidéo : 8 min

Donald Tusk est en bonne position pour devenir le nouveau Premier ministre de la Pologne. Présente sur le plateau du 19/20 info, Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, évoque les changements qui cette nomination pourrait engranger.

Présente sur le plateau du 19/20 info, lundi 16 octobre, Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, estime que Donald Tusk "a de vraies chances de devenir" le prochain Premier ministre polonais. "Il est le premier parti de la coalition d’opposition qui est arrivée en tête", précise cette spécialiste. Cette nouvelle signe le retour d’un parti pro-européen en Pologne. Selon Pascale Joannin, "on va avoir des relations plus apaisées" avec le pays.



Un renouveau en Europe

Toutefois, "il reste encore beaucoup de gens qui sont proches du PiS aux affaires, et notamment le président de la République qui est élu jusqu’en 2025. Il va falloir négocier avec lui pour faire passer un certain nombre de réformes et retrouver des liens très fort avec l’Union européenne", analyse cette spécialiste qui rappelle que Donald Tusk a été "président du Conseil européen". Pascale Joannin assure que "les sourires sont à Bruxelles et dans toute la Pologne".