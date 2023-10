Attaques du Hamas contre Israël : les habitants d’un kibboutz résistent

Durée de la vidéo : 1 min

Des habitants d’un kibboutz en Israël ont résisté aux assauts des combattants du Hamas. Ils sont aujourd’hui sains et saufs. Ils témoignent dans le 19/20 info, mercredi 11 octobre.

Des civils ont défendu seuls leur village pendant près de quatre heures, avant l’arrivée de l’armée. 12 hommes ont pris les armes dès le début de l’assaut. "On était seuls, on n’avait pas le choix", raconte Saar, l’un des habitants du kibboutz. Un autre, Guy, reconnaît : "On a eu peur, c’est stressant parce qu’on sait qu’on risque de mourir. (…) On prend notre courage à deux mains et on essaye de les stopper." Limiter les accès, se poster à des endroits stratégiques… Ces réflexes de défense ont été appris pour protéger le kibboutz.

Se mettre à l’abri

Grâce à cela, tous les habitants sont aujourd’hui sains et saufs, mais bouleversés. "On est restés là-bas toute la journée. On essayait d’avoir des informations. (…) On n’avait pas de réseau de téléphone. On ne pouvait pas parler avec notre famille", témoigne un homme. Bon nombre des habitants de ce kibboutz ont préféré quitter les lieux quelque temps pour se mettre à l’abri.