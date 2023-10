Attaque du Hamas contre Israël : le Hamas "montre un visage d’une brutalité absolue", estime Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain

Durée de la vidéo : 14 min

France info

Article rédigé par franceinfo - S. Chironi France Télévisions

Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain et David Khalfa, co-directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient reviennent sur l’attaque du Hamas et du Hezbollah contre Israël, dans le 19/20 info, mercredi 11 octobre.

Le Hezbollah revendique des nouveaux tirs contre Israël, mercredi 11 octobre. "Pour l'instant, ce sont des frappes de négociation, c'est-à-dire qu’on est en train de négocier les lignes rouges de deux côtés de la frontière. Le Hezbollah fait le minimum syndical. Ils veulent montrer qu’ils sont solidaires du Hamas et de son combat contre Israël", explique David Khalfa, co-directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il indique que selon les services secrets américains, "les Iraniens n’étaient pas au fait de cette opération terroriste".



"Qui les a aidés ?"



Pour ce spécialiste, le Hamas "montre un visage d’une brutalité absolue avec un mode opératoire" qui fait notamment penser à l’Etat islamique. Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain, partage cette analyse. Selon lui, ce qui est troublant dans l’attaque contre Israël, "c’est la sophistication de la coordination" qui ne serait "pas du niveau du Hamas tel qu’on le connait". "Le fait que 5 jours après le début du conflit, le fait Tsahal n’est pas réussi à reprendre entièrement le contrôle montre bien qu’ils sont face à une offensive qui a été très bien préparée", analyse Guillaume Ancel qui s’interroge sur "qui les a aidés ?"